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Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 07 ноября 2015
Норвич Сити
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
71'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
Желтая карточка
Г. О'Нил
90'
+6
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
В. Хулахан
90'
87'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Шелви
78'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
Пас отдал
Д. Мбокани
71'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
68'
64'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Монтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
24
Эдер
ЦФ
4-5-1
26
Радди
14
Уисдом
13
Ольссон
6
Беннетт
4
Бассонг
11
Брэди
19
О'Нил
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
35
Джером
4-3-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Уилльямс
3
Тэйлор
10
Монтеро
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
14
Хулахан
21
Мулумбу
21
Мулумбу
14
Хулахан
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
10
Сигурдссон
7
Бриттон
7
Бриттон
10
Сигурдссон
10
Монтеро
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Монтеро
26
Шелви
24
Эдер
24
Эдер
26
Шелви
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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