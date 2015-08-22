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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 22 августа 2015
Сандерленд
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
62'
Д. Дефо
45+3'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Ленс
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Дефо
86'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
82'
76'
Замена
Эдер
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Грэм
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Ленс
62'
54'
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
С. Коатес
47'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Ноутон
Желтая карточка
Л. Каттермол
21'
Желтая карточка
Д. Ленс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
3
Нил Тэйлор
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
4
Джек Корк
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-1-3-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
4
Коатес
16
О'Ши
2
Джонс
6
М'Вила
6
Родуэлл
17
Ленс
6
Каттермол
12
Грэм
9
Дефо
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
26
Шелви
4
Корк
10
Монтеро
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
17
Ленс
7
Ларссон
7
Ларссон
17
Ленс
9
Дефо
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Дефо
12
Грэм
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Грэм
18
Гомис
24
Эдер
24
Эдер
18
Гомис
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сандерленд - Суонси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
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