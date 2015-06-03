Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Томь - Урал

03.06.2015, Среда, 16:00 мск Томск, стадион Труд Россия. Матчи за место в РПЛ , первый матч Томь - Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 15:00 Урал 0:0 Томь
4 тур
3 августа, суббота 17:20 Томь 1:2 Урал
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
1 апреля, понедельник 17:30 Урал 2:0 Томь
10 тур
6 сентября, четверг 16:00 Томь 3:2 Урал
Россия. Кубок ФНЛ 2013
Финал
19 февраля, вторник 17:00 Томь 1:3 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • ...
    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:19

    поздравляю с сохранением прописки

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +34

    7upSativa 3 июня 2015, 18:03

    отлично пусть уж луче урал будет в лиге чем эта томь с ее ужасным стадионом и полем

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    dolph1n 3 июня 2015, 18:02

    молодцы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 3 июня 2015, 17:56

    Ужас, жаль, Томь не была хуже!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 3 июня 2015, 17:54

    Всех болельщиков Урала с ПОБЕДОЙ молодцы ребята ждём ответного матча надеюсь он будет зрелищный и богатый на забитые мячи.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 3 июня 2015, 17:51

    Самые долгие 3 минуты для Урала...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 3 июня 2015, 17:49

    Томи не везет:(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24

    Snopik 3 июня 2015, 17:45

    Мда.... Томь еще не готов в Премьеру.....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 > Snopik 3 июня 2015, 17:50

    И Урал не очень то готов но Урал лучше Томичей...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +34

    7upSativa > RostovGorod1 3 июня 2015, 18:04

    а вот на ростов это ты погаречился вылитают они из лиги это инфа 100% матчи договорные будут тосно купил

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13

    Анжи0552 > 7upSativa 3 июня 2015, 19:57

    У моей бабушки инфа надежней!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 > 7upSativa 4 июня 2015, 15:36

    ХА-ХА-Ха ну ты даёшь Ростов не вылетит из высшего дивизиона как бы вам вредителям не хотелось.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 > Анжи0552 4 июня 2015, 15:37

    Тоже правда... Я слышал как кто-то говорил моему двоюроднуму брату троюродной сестры по тётеной линии что Ростов продался.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 3 июня 2015, 17:44

    ГООООООООЛ молодцы Уральцы я поставил на вас и на Ростов само сабой...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +33

    RostovGorod1 > 3 июня 2015, 17:46

    О вот и Глорик заявился и тебе всего хорошего дружище.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +113

    Медвепут великий 3 июня 2015, 17:43

    Гребаный манометр, да же дома, полудохлый урал обыграть не может. Горите в ФНЛ!!!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 