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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Ростов - Тосно

07.06.2015, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Матчи за место в РПЛ , ответный матч Ростов - Тосно
Первый матч: 1 - 0
Россия. Матчи за место в РПЛ (2014/2015)

первый матч		 3 июня, среда 18:30 Тосно 0:1 Ростов
Товарищеские матчи 2015

5 февраля, четверг 18:00 Ростов 0:0 Тосно
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:20

    Молодцы, моя школа!)))))))

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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:19

    Молодцы, моя школа!)))))))

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    Рейтинг: +16

    Way Up 8 июня 2015, 15:56

    а что этого дурочка дзюбу даже в ростове не выпускают? деревянного играчишку!!!

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    Рейтинг: +114

    Спартач из Питера 7 июня 2015, 21:23

    Дзюбу даже не пустили на поле!)))))))))))))

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    Рейтинг: +362

    sargassov 7 июня 2015, 21:06

    Раменское и Химки уже были в Пл, я думаю повторять не стоит...

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    Рейтинг: +631

    mat73 7 июня 2015, 20:59

    [q]90' 2 минуты добавил арбитр к основному времени матча![/q]Ростов молодцом!))

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    Рейтинг: +33

    VS Ростов 7 июня 2015, 20:56

    "На мажорной ноте завершают сезон ростовчане, сумев только благодаря ничьей с ЦСКА в последнем туре пробиться в стыковые матчи, где уверенно переиграли Тосно." - комментатор Ковалев.
    Это ЦСКА пробился в лигу чемпионов благодаря ниччччьей с "Ростовом". Дважды неудаленный в этом матче Игнашевич подтвердит

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды 7 июня 2015, 20:53

    МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОСТОВЧАНАМ!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +14

    SteveJi 7 июня 2015, 20:51

    Тосно ждет расформировка

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    Рейтинг: +71

    Гамачl 7 июня 2015, 20:50

    Тосно рано ещё в ПЛ, надо в начале инфраструктуру подтянуть

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