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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Финляндия
Германия - Финляндия: обзор матча 14 октября 2009
Германия
14.10.2009, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 12 тур
1 : 1
Завершен
Финляндия
90'
Л. Подольски
11'
Д. Йоханссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Финляндия
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Клозе
Замена
А. Ниман
️️️️
Я. Литманен
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Т. Спарв
Замена
Ш. Куки
️️️️
Р. Порокара
Замена
Й. Колкка
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
М. Озил
️️️️
М. Баллак
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хитцльшпергер
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йоханссон
Пас отдал
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рене Адлер
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Андреас Бек
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ПЗ
17
Рони Порокара
ЛП
14
Тим Спарв
ОП
7
Роман Еременко
ЦП
10
Яри Литманен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Германия
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
0
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Финляндия
1
Отто
ВР
2
Ари Ниман
ЦЗ
6
Алексей Еременко
ЦП
18
Шефки Куки
АП
11
Йонас Колкка
ЦФ
4-4-2
12
Адлер
0
Лам
3
Фридрих
14
Вестерманн
2
Бек
10
Подольски
15
Хитцльшпергер
13
Баллак
15
Троховски
23
Гомес
16
Какау
4-1-3-1-1
1
Яскилайнен
21
Хямяляйнен
4
Хююпя
3
Мойсандер
5
Лампи
14
Спарв
15
Хейккинен
7
Еременко
17
Порокара
10
Литманен
16
Йоханссон
15
Хитцльшпергер
0
Гентнер
0
Гентнер
15
Хитцльшпергер
13
Баллак
10
Озил
10
Озил
13
Баллак
23
Гомес
0
Клозе
0
Клозе
23
Гомес
10
Литманен
2
Ниман
2
Ниман
10
Литманен
21
Хямяляйнен
11
Колкка
11
Колкка
21
Хямяляйнен
17
Порокара
18
Куки
18
Куки
17
Порокара
Остались в запасе
Германия
Финляндия
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Марко Марин
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Отто
ВР
6
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Марко Марин
АП
Остались в запасе
1
Отто
ВР
6
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Статистика матча Германия - Финляндия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Дэвид Ричардсон
Филип Шарп
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Посещаемость:
52000
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