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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Румыния
Сербия - Румыния: обзор матча 10 октября 2009
Сербия
10.10.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 10 тур
5 : 0
Завершен
Румыния
38'
Н. Жигич
51'
М. Пантелич
78'
З. Кузманович
88'
М. Йованович
90+2'
М. Йованович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Румыния
ГОЛ! 5:0!
М. Йованович
Пас отдал
М. Пантелич
+2
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 4:0!
М. Йованович
Пас отдал
М. Красич
Красная карточка
К. Киву
ГОЛ! 3:0!
З. Кузманович
Пас отдал
М. Пантелич
Замена
️️️️
А. Муту
Замена
Н. Суботич
️️️️
Н. Видич
Замена
З. Кузманович
️️️️
Н. Мильяш
Замена
️️️️
Т. Гиоане
Замена
Д. Гоян
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 2:0!
М. Пантелич
Пас отдал
М. Красич
Замена
И. Драгутинович
️️️️
А. Лукович
ГОЛ! 1:0!
Н. Жигич
Пас отдал
М. Красич
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
А. Муту
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
Р. Рац
Желтая карточка
К. Адриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Александар Лукович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Деян Станкович
(К)
ЦП
0
Милош Красич
ПП
0
Марко Пантелич
ЦФ
15
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Румыния
1
Дэнуц Коман
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Кристиан Киву
(К)
ЦЗ
6
Мирел Радои
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Дачиан Варга
ЛП
7
Тибериу Гиоане
ЦП
4
Юлиан Апостол
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
0
Чиприан Марика
ЦФ
10
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Сербия
0
Невен Суботич
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
0
Милош Нинкович
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Богдан Мара
ПП
4-4-2
1
Стойкович
4
Коларов
0
Лукович
6
Иванович
0
Видич
0
Йованович
0
Мильяш
0
Станкович
0
Красич
15
Жигич
0
Пантелич
4-4-2
1
Коман
2
Мафтей
5
Киву
6
Радои
3
Рац
19
Кристя Адриан
7
Гиоане
4
Апостол
0
Варга
10
Муту
0
Марика
0
Видич
0
Суботич
0
Суботич
0
Видич
0
Лукович
3
Драгутинович
3
Драгутинович
0
Лукович
0
Мильяш
22
Кузманович
22
Кузманович
0
Мильяш
0
Марика
15
Гоян
15
Гоян
0
Марика
Остались в запасе
Сербия
Румыния
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Радомир Антич
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Богдан Мара
ПП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Богдан Мара
ПП
Главный тренер
Радомир Антич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Сербия - Румыния
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Костас Капитанис
(Ларнака)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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