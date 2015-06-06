Ювентус - Барселона

Болел за Юве(((((
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико М
|6
|4
|1
|1
|14:3
|+11
|13
|2.
|Ювентус
|6
|3
|1
|2
|7:4
|+3
|10
|3.
|Олимпиакос
|6
|3
|0
|3
|10:13
|-3
|9
|4.
|Мальме
|6
|1
|0
|5
|4:15
|-11
|3
Болел за Юве(((((
СУПЕРФИНАЛ!
Поздравляю, доказали что в этом году сильнейший клуб!
Хороший матч, но я болел за Юви!
Барселона обладатель лиги чемпионов поздравляю всех с победой , Ювентус тоже хорошо играл , Буффон не дождался титула . Суарес просто красавец!!!
Не заслуженный счёт
БАРСА ЧЕМПИОН!!!! Всех с ПОБЕДОЙ!!! ЮВЕНТУСУ СПАСИБО з матч!!!!
Буффонище жаль. Играли превосходно! Ну а Барсу с победой и долгожданным "домашним" кубком ЛЧ!
Отличный финал спасибо Пирло и Буффону,Хави)