Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Помощники:
Бахаттын Дуран (Tурция), Тарик Энгюн (Tурция)
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек (Tурция), Барыш Шимшек (Tурция)
Резервный судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)

Ювентус - Барселона

06.06.2015, Суббота, 21:45 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Трансляция: "НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 20:00 (прямая) Лига чемпионов, Финал Ювентус - Барселона
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 4 1 1 14:3 +11 13
2. Ювентус 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Олимпиакос 6 3 0 3 10:13 -3 9
4. Мальме 6 1 0 5 4:15 -11 3
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    простоболельщикрубин 12 июня 2015, 19:01

    Болел за Юве(((((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    Torghan Hazard 7 июня 2015, 16:09

    СУПЕРФИНАЛ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    FK Zenit SPB 7 июня 2015, 15:38

    Поздравляю, доказали что в этом году сильнейший клуб!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    Zarate3040 7 июня 2015, 14:37

    Хороший матч, но я болел за Юви!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +593

    112910415 7 июня 2015, 00:40

    большой футбольный праздник!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +79

    dima090887 > 112910415 7 июня 2015, 00:56

    Да - мегафинал! Сон как рукой сняло!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13

    Ярый Фанатик 7 июня 2015, 00:22

    Барселона обладатель лиги чемпионов поздравляю всех с победой , Ювентус тоже хорошо играл , Буффон не дождался титула . Суарес просто красавец!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    roman KS samara 7 июня 2015, 00:21

    Не заслуженный счёт

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +57

    kent21vek 6 июня 2015, 23:58

    БАРСА ЧЕМПИОН!!!! Всех с ПОБЕДОЙ!!! ЮВЕНТУСУ СПАСИБО з матч!!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +79

    dima090887 6 июня 2015, 23:54

    Буффонище жаль. Играли превосходно! Ну а Барсу с победой и долгожданным "домашним" кубком ЛЧ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +358

    Финт 6 июня 2015, 23:51

    Отличный финал спасибо Пирло и Буффону,Хави)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 