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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Фламенго
Гойас - Фламенго: обзор матча 26 июля 2015
Гойас
26.07.2015, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
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Статистика матча Гойас - Фламенго
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Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
Фламенго
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
5
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29 октября
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