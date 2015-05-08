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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эмелек - Атлетико Насьональ
Эмелек - Атлетико Насьональ: обзор матча 08 мая 2015
Эмелек
08.05.2015, пятница, 05:15
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмелек - Атлетико Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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