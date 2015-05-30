Арсенал - Астон Вилла

Санчес красава
|23 тур
|1 февраля, воскресенье
|16:30
|Арсенал
|5:0
|Астон Вилла
|5 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:3
|Арсенал
|23 тур
|1 февраля, воскресенье
|16:30
|Арсенал
|5:0
|Астон Вилла
|5 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:3
|Арсенал
|21 тур
|13 января, понедельник
|23:59
|Астон Вилла
|1:2
|Арсенал
|1 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:3
|Астон Вилла
|27 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Арсенал
|2:1
|Астон Вилла
|13 тур
|24 ноября, суббота
|21:30
|Астон Вилла
|0:0
|Арсенал
|30 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Арсенал
|3:0
|Астон Вилла
|17 тур
|21 декабря, среда
|23:45
|Астон Вилла
|1:2
|Арсенал
|1/16 финала
|29 января, воскресенье
|20:00
|Арсенал
|3:2
|Астон Вилла
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:2
|Астон Вилла
|15 тур
|27 ноября, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|23 тур
|27 января, среда
|22:45
|Астон Вилла
|0:0
|Арсенал
|19 тур
|27 декабря, воскресенье
|16:30
|Арсенал
|3:0
|Астон Вилла
|19 тур
|26 декабря, пятница
|20:15
|Астон Вилла
|2:2
|Арсенал
|13 тур
|15 ноября, суббота
|18:00
|Арсенал
|0:2
|Астон Вилла
|28 тур
|1 марта, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:1
|Астон Вилла
|15 тур
|1 декабря, суббота
|20:15
|Астон Вилла
|1:2
|Арсенал
Санчес красава
В этом сезоне все трофеи Англии приехали домой! Спасибо, Арсеналушка!) Всех с победой!
Молодцы!!!
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ РЕБЯТА УРАААА. МОЛОДЦЫ СПАСИБО ЗА КУБОК
[кю] ,
брал го Виллы , не думал что они такие доншики (
Официально: Кубок Англии будет переименован в честь «Эмирейтс»
Полным названием старейшего футбольного турнира в мире станет Кубок Футбольной Ассоциации «Эмирейтс» (The Emirates FA Cup).
))))))
Всем привет! Всех канониров с победой! говорил, что Тео забьет, правда с дублем ошибся(слегка не повезло), а так довольно таки хорошо, соперник не тот,да и после прошлого финала научились чему-то. НО ВСЕ РАВНО МЫ ЛУЧШИЕ!!!
Ребята урааааааааааааааааа
мой арсенал бьет виллу я поднял 100 000 на ровном месте фора -1,5 играет уже
Жалко что в финал соперник попался не того уровня.
Провал