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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)

Арсенал - Астон Вилла

30.05.2015, Суббота, 19:30 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "Спорт 1" 19:25 (прямая) Англия. Кубок, Финал Арсенал - Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 16:30 Арсенал 5:0 Астон Вилла
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Астон Вилла 0:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
13 января, понедельник 23:59 Астон Вилла 1:2 Арсенал
1 тур
17 августа, суббота 18:00 Арсенал 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
23 февраля, суббота 19:00 Арсенал 2:1 Астон Вилла
13 тур
24 ноября, суббота 21:30 Астон Вилла 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 19:00 Арсенал 3:0 Астон Вилла
17 тур
21 декабря, среда 23:45 Астон Вилла 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
29 января, воскресенье 20:00 Арсенал 3:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:2 Астон Вилла
15 тур
27 ноября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
23 тур
27 января, среда 22:45 Астон Вилла 0:0 Арсенал
19 тур
27 декабря, воскресенье 16:30 Арсенал 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 20:15 Астон Вилла 2:2 Арсенал
13 тур
15 ноября, суббота 18:00 Арсенал 0:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Арсенал 1:1 Астон Вилла
15 тур
1 декабря, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Арсенал
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    Рейтинг: +11

    Даниил Барса 31 мая 2015, 08:12

    Санчес красава

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    Рейтинг: +18

    LondonStamford 30 мая 2015, 22:38

    В этом сезоне все трофеи Англии приехали домой! Спасибо, Арсеналушка!) Всех с победой!

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    Рейтинг: +25

    Gurpark 30 мая 2015, 21:39

    Молодцы!!!

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    Рейтинг: +76

    Шмавон 30 мая 2015, 21:38

    МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ РЕБЯТА УРАААА. МОЛОДЦЫ СПАСИБО ЗА КУБОК

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    Рейтинг: +27

    chirkamessi 30 мая 2015, 21:27

    [кю] ,
    брал го Виллы , не думал что они такие доншики (

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    Рейтинг: +421

    Сливки общества 30 мая 2015, 21:14

    Официально: Кубок Англии будет переименован в честь «Эмирейтс»

    Полным названием старейшего футбольного турнира в мире станет Кубок Футбольной Ассоциации «Эмирейтс» (The Emirates FA Cup).

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    Рейтинг: +11

    -Xyligan- > Сливки общества 30 мая 2015, 21:17

    ))))))

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    Рейтинг: +421

    Сливки общества > -Xyligan- 30 мая 2015, 21:19

    Тут скорее грустный смайл надо ставить.)
    Позор для Англии. Ладно стадионы, но кубки...

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    Рейтинг: +11

    -Xyligan- 30 мая 2015, 21:07

    Всем привет! Всех канониров с победой! говорил, что Тео забьет, правда с дублем ошибся(слегка не повезло), а так довольно таки хорошо, соперник не тот,да и после прошлого финала научились чему-то. НО ВСЕ РАВНО МЫ ЛУЧШИЕ!!!

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    Рейтинг: +11

    Arsenal_01 30 мая 2015, 20:53

    Ребята урааааааааааааааааа
    мой арсенал бьет виллу я поднял 100 000 на ровном месте фора -1,5 играет уже

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    Рейтинг: +49

    drnigo 30 мая 2015, 20:50

    Жалко что в финал соперник попался не того уровня.

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    Рейтинг: +39

    ZeuSS 30 мая 2015, 20:50

    Провал

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