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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Румыния
Франция - Румыния: обзор матча 05 сентября 2009
Франция
05.09.2009, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 8 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
48'
Т. Анри
54'
Ж. Эскюде (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Румыния
Замена
П. Кодря
️️️️
Р. Сурду
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
Ю. Апостол
Замена
К. Бензема
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
М. Роман
️️️️
Б. Мара
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Жиньяк
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Эскюде
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
В. Галлас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Тьерри Анри
(К)
ЛП
14
Жереми Тулалан
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Николя Анелька
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Румыния
1
Дэнуц Коман
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Мирел Радои
ЦЗ
5
Кристиан Киву
(К)
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
4
Юлиан Апостол
ЦП
7
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Богдан Мара
ПП
11
Ромео Сурду
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
20
Лоик Реми
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
0
Пол Кодря
ЦП
14
Михай Роман
ПП
17
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-5-1
1
Льорис
3
Эвра
5
Галлас
4
Эскюде
19
Санья
12
Анри
14
Тулалан
18
Диарра
8
Гуркюфф
21
Анелька
10
Жиньяк
4-4-2
1
Коман
2
Мафтей
6
Радои
5
Киву
3
Рац
10
Мара
4
Апостол
7
Гиоане
8
Нику
0
Марика
11
Сурду
10
Жиньяк
7
Рибери
7
Рибери
10
Жиньяк
8
Гуркюфф
19
Бензема
19
Бензема
8
Гуркюфф
11
Сурду
0
Кодря
0
Кодря
11
Сурду
10
Мара
14
Роман
14
Роман
10
Мара
Остались в запасе
Франция
Румыния
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
17
Ионуц Мазилу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
17
Ионуц Мазилу
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Франция - Румыния
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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