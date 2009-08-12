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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Германия
Азербайджан - Германия: обзор матча 12 августа 2009
Азербайджан
12.08.2009, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 8 тур
0 : 2
Завершен
Германия
13'
Б. Швайнштайгер
54'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Германия
Замена
М. Озил
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
А. Чертоганов
Замена
М. Янсен
️️️️
П. Троховски
Замена
Д. Ахмятов
️️️️
В. Надиров
Замена
Какау
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Желтая карточка
Р. Маликов
Желтая карточка
М. Шукуров
Желтая карточка
Э. Аллахвердиев
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
0
Махир Шукуров
ЦЗ
9
Самир Аббасов
ЦЗ
5
Эльнур Аллахвердиев
ПЗ
14
Рашад Садыгов
ЦП
3
Саша Юнисоглу
ЦП
8
Александр Чертоганов
ПП
17
Вугар Надиров
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Германия
1
Роберт Энке
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Марсель Шефер
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
15
Томас Хитцльшпергер
ПП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
16
Какау
ЦФ
4-3-2
12
Велиев
2
Маликов
0
Шукуров
9
Аббасов
5
Аллахвердиев
14
Садыгов
3
Юнисоглу
8
Чертоганов
0
Джавадов
17
Надиров
4-4-2
1
Энке
2
Шефер
5
Таски
0
Мертезакер
0
Лам
15
Хитцльшпергер
15
Троховски
13
Баллак
7
Швайнштайгер
23
Гомес
0
Клозе
17
Надиров
11
Ахмятов
11
Ахмятов
17
Надиров
15
Троховски
7
Янсен
7
Янсен
15
Троховски
23
Гомес
10
Озил
10
Озил
23
Гомес
0
Клозе
16
Какау
16
Какау
0
Клозе
Остались в запасе
Азербайджан
Германия
1
Камран Агаев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
12
Тим Визе
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Камран Агаев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
6
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Азербайджан - Германия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
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