Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)

Россия - Казахстан

31.03.2015, Вторник, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Россия 2" 19:45 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Казахстан
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
23 мая, пятница 19:00 Россия 6:0 Казахстан
...
  • Читайте нас: 