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Судьи
Главный судья:
Нянт Алиум

ДР Конго - Кот-д'Ивуар

04.02.2015, Среда, 22:00 мск Бата, стадион Эстадио де Бата Кубок Африканских Наций, 1/2 финала ДР Конго - Кот-д'Ивуар
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