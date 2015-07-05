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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 05 июля 2015
Портленд
05.07.2015, воскресенье, 23:59
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Сан-Хосе
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Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
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0
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Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
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Портленд
Сан-Хосе
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МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
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МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
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