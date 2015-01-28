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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Тосно
Амкар-Пермь - Тосно: обзор матча 28 января 2015
Амкар-Пермь
28.01.2015, среда, 14:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Тосно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
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