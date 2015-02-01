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Судьи
Главный судья:
Бакари Гассама (Банжул)

Кот-д'Ивуар - Алжир

01.02.2015, Воскресенье, 22:30 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Кот-д'Ивуар - Алжир
Кубок Африканских Наций 2013, группа D
3 тур
30 января, среда 21:00 Алжир 2:2 Кот-д'Ивуар
Кубок Африканских Наций 2010
1/4 финала
24 января, воскресенье 22:30 Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
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