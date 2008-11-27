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Расписание матчей
Шальке-04 - Манчестер Сити
Шальке-04 - Манчестер Сити: обзор матча 27 ноября 2008
Шальке-04
27.11.2008, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
66'
С. Айрленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Манчестер Сити
Замена
В. Санчес
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Хосе Бордон
ГОЛ! 0:1!
С. Айрленд
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
Д. Асамоа
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
М. Ричардс
Замена
М. Болл
️️️️
Х. Гарридо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Дитмар Хаманн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
21
Жо
ЦФ
3-5-2
1
Нойер
13
Рафинья
16
Вестерманн
5
Бордон
24
Пандер
24
Энгелаар
13
Джонс
11
Ракитич
34
Алтынтоп
8
Фарфан
22
Кураньи
4-4-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
22
Данн
22
Гарридо
98
Райт-Филлипс
0
Хаманн
7
Айрленд
37
Васселл
15
Старридж
5
Бордон
5
Хеведес
5
Хеведес
5
Бордон
34
Алтынтоп
27
Санчес
27
Санчес
34
Алтынтоп
11
Ракитич
18
Асамоа
18
Асамоа
11
Ракитич
22
Гарридо
3
Болл
3
Болл
22
Гарридо
21
Жо
21
Жо
Остались в запасе
Шальке-04
Манчестер Сити
33
Матиас Шобер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
Главный тренер
Фред Руттен
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Шальке-04 - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Помощники судьи:
Аурел Оницэ
Кристиан Нике (оба - Румыния)
Делегат:
Серджио Ди Чезаре (Италия)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
52142 из 61973 зрителей (84%)
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