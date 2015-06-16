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Италия - Португалия

16.06.2015, Вторник, 21:30 мск Женева, стадион Стад-де-Женев Товарищеские матчи. Сборные Италия - Португалия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 февраля, среда 22:45 Италия 3:1 Португалия
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    Рейтинг: +111

    Rusti 16 июня 2015, 23:23

    0-1

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 16 июня 2015, 22:39

    Пирло ну вот и моментище!!!!

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    Рейтинг: +10

    kamo161 16 июня 2015, 22:20

    5 тыс на Италию поставил.....

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    Рейтинг: +262

    spartak_88 > kamo161 16 июня 2015, 22:45

    ну ты и лол

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 16 июня 2015, 19:08

    Интересной матч.

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