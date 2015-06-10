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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - США
Германия - США: обзор матча 10 июня 2015
Германия
10.06.2015, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
США
12'
М. Гетце
40'
М. Дискеруд
85'
Б. Вуд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - США
85'
ГОЛ! 1:2!
Б. Вуд
74'
Замена
Д. Моррис
️️️️
А. Йоханссон
73'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Г. Зардес
73'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Дискеруд
Замена
К. Беллараби
️️️️
П. Херрманн
72'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Гетце
72'
68'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
К. Крамер
️️️️
И. Гюндоган
59'
46'
Замена
К. Беккерман
️️️️
Д. Уильямс
46'
Замена
Б. Эванс
️️️️
Ф. Джонсон
46'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Х. Агудело
Замена
С. Хедира
️️️️
Б. Швайнштайгер
46'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Шюррле
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Дискеруд
Пас отдал
М. Брэдли
22'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
П. Херрманн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ПЗ
9
Андре Шюррле
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
15
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Фабиан Джонсон
ЛЗ
0
Вентура Альварадо
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Миккель Дискеруд
ЛП
14
Даниэль Уильямс
ОП
4
Майкл Брэдли
(К)
ЦП
15
Хуан Агудело
ЦФ
0
Арон Йоханссон
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Эрик Дурм
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
20
Карим Беллараби
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
США
25
Вилльям Ярброу
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
0
Брэд Эванс
ЦЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
19
Мигель Ибарра
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
21
Брек Ши
ЦП
7
Бобби Вуд
ЦФ
4-1-2-3
12
Цилер
3
Хектор
2
Рюдигер
2
Мустафи
19
Руди
7
Швайнштайгер
9
Шюррле
21
Гюндоган
10
Озил
11
Гетце
15
Херрманн
4-1-2-3
1
Гьюзан
21
Чендлер
0
Альварадо
6
Брукс
23
Джонсон
14
Уильямс
4
Брэдли
10
Дискеруд
9
Зардес
0
Йоханссон
15
Агудело
21
Гюндоган
0
Крамер
0
Крамер
21
Гюндоган
7
Швайнштайгер
6
Хедира
6
Хедира
7
Швайнштайгер
9
Шюррле
10
Подольски
10
Подольски
9
Шюррле
15
Херрманн
20
Беллараби
20
Беллараби
15
Херрманн
11
Гетце
23
Крузе
23
Крузе
11
Гетце
0
Йоханссон
16
Моррис
16
Моррис
0
Йоханссон
15
Агудело
22
Йедлин
22
Йедлин
15
Агудело
10
Дискеруд
6
Моралес
6
Моралес
10
Дискеруд
23
Джонсон
0
Эванс
0
Эванс
23
Джонсон
14
Уильямс
15
Беккерман
15
Беккерман
14
Уильямс
9
Зардес
7
Вуд
7
Вуд
9
Зардес
Остались в запасе
Германия
США
22
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
14
Майкл Ороско
ЦЗ
19
Мигель Ибарра
ЦП
25
Вилльям Ярброу
ВР
21
Брек Ши
ЦП
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Эрик Дурм
ПЗ
Остались в запасе
14
Майкл Ороско
ЦЗ
19
Мигель Ибарра
ЦП
25
Вилльям Ярброу
ВР
21
Брек Ши
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Германия - США
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Рейн Энерги
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