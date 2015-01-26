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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Сток Сити
Рочдейл - Сток Сити: обзор матча 26 января 2015
Рочдейл
26.01.2015, понедельник, 23:00
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 4
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рочдейл - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
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2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
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