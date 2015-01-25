Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 25 января 2015
Брайтон
25.01.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 3
Завершен
Арсенал
51'
К. О'Грэди
75'
С. Бэлдок
3'
Т. Уолкотт
23'
М. Озил
58'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Арсенал
Желтая карточка
Л. Данк
90'
+4
Желтая карточка
Г. Грир
88'
Замена
А. Колунга
️️️️
Д. Форстер-Каски
82'
79'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Д. Холла
78'
ГОЛ! 2:3!
С. Бэлдок
Пас отдал
Д. Форстер-Каски
75'
Желтая карточка
С. Бэлдок
72'
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
Т. Уолкотт
68'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
О. Жиру
Замена
С. Мач
️️️️
Бруно
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
Т. Росицки
Пас отдал
О. Жиру
ГОЛ! 1:2!
К. О'Грэди
51'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
Пас отдал
Т. Росицки
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
К. Чамберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЛП
21
Данни Холла
ОП
31
Рохан Инс
ОП
9
Сэм Бэлдок
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
22
Крэйг Маккэйл-Смит
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-3-1
13
Стокдейл
12
Беннетт
3
Грир
5
Данк
2
Бруно
21
Холла
31
Инс
10
Форстер-Каски
9
Бэлдок
14
Кальдерон
8
О'Грэди
4-1-2-2-1
13
Щесны
12
Чамберс
6
Косиельни
3
Гиббс
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Росицки
32
Уолкотт
10
Озил
9
Жиру
2
Бруно
7
Мач
7
Мач
2
Бруно
10
Форстер-Каски
27
Колунга
27
Колунга
10
Форстер-Каски
10
Озил
13
Коклен
13
Коклен
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4
Санчес
32
Уолкотт
9
Жиру
29
Акпом
29
Акпом
9
Жиру
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
3
Адам Чиксен
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крэйг Маккэйл-Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крэйг Маккэйл-Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Брайтон - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Арсенал
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+