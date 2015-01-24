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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Болтон
Ливерпуль - Болтон: обзор матча 24 января 2015
Ливерпуль
24.01.2015, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Болтон
84'
Желтая карточка
Д. Прэтли
83'
Замена
Д. Уитер
️️️️
Д. Мокси
74'
Желтая карточка
Д. Дерви
73'
Замена
Д. Спиринг
️️️️
М. Миллс
Замена
Ф. Борини
️️️️
Х. Манкильо
69'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аллен
68'
56'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Э. Хески
Замена
Л. Маркович
️️️️
Х. Энрике
46'
17'
Желтая карточка
Д. Вела
11'
Желтая карточка
М. Миллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛАЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
25
Дориан Дерви
ЛЗ
21
Дин Мокси
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
(К)
ЦЗ
3
Тим Рим
ПЗ
24
Лиэм Фини
ЛП
31
Нейл Даннс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
22
Эйдур Гудьонсен
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Болтон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
2-3-2-3
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
21
Энрике
23
Джан
22
Манкильо
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-4-2
1
Богдан
3
Рим
21
Мокси
5
Миллс
25
Дерви
16
Вела
31
Даннс
15
Прэтли
24
Фини
22
Гудьонсен
19
Хески
7
Аллен
6
Лейва
6
Лейва
7
Аллен
21
Энрике
8
Маркович
8
Маркович
21
Энрике
22
Манкильо
16
Борини
16
Борини
22
Манкильо
19
Хески
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
19
Хески
21
Мокси
31
Уитер
31
Уитер
21
Мокси
5
Миллс
8
Спиринг
8
Спиринг
5
Миллс
Остались в запасе
Ливерпуль
Болтон
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Болтон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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