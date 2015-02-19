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Рома - Фейеноорд

19.02.2015, Четверг, 21:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 3" 20:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Рома - Фейеноорд
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