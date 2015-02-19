Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза (Порту)

Трабзонспор - Наполи

19.02.2015, Четверг, 21:00 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Трабзонспор - Наполи
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Легия 6 5 0 1 7:2 +5 15
2. Трабзонспор 6 3 1 2 8:6 +2 10
3. Локерен 6 3 1 2 4:4 0 10
4. Металлист 6 0 0 6 3:10 -7 0
...
  • Читайте нас: 