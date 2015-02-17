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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)
Помощники:
Роберто дель Паломар (Испания), Рауль Мартинес (Испания)

Шахтер - Бавария

17.02.2015, Вторник, 22:45 мск Львов, стадион Арена-Львов Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Шахтер - Бавария
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 4 2 0 16:4 +12 14
2. Шахтер Дн 6 2 3 1 15:4 +11 9
3. Атлетик Б 6 2 1 3 5:6 -1 7
4. БАТЭ 6 1 0 5 2:24 -22 3
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