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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Байер
Атлетико - Байер: обзор матча 17 марта 2015
Атлетико
17.03.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Байер
27'
М. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Байер
Пенальти не реализован!
Ш. Кисслинг
ГОЛ!
Ф. Торрес
3:2
ГОЛ!
Г. Кастро
2:2
Пенальти не реализован!
Коке
Пенальти не реализован!
О. Топрак
ГОЛ!
М. Суарес
2:1
ГОЛ!
С. Рольфес
1:1
ГОЛ!
А. Гризманн
1:0
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
112'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Ф. Торрес
110'
104'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Л. Бендер
103'
Травма
Л. Бендер
102'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
88'
Желтая карточка
Венделл
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
82'
77'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
75'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
М. Суарес
74'
Желтая карточка
Х. Гамес
71'
68'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Й. Дрмич
64'
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Кани
46'
Желтая карточка
Х. Хименес
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
Пас отдал
Кани
27'
26'
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Я. Облак
️️️️
М. Анхель Мойя
22'
Травма
М. Анхель Мойя
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
(К)
ЦП
8
Кани
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
20
Хименес
13
Миранда
18
Гамес
20
Хуанфран
6
Коке
8
Кани
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
3-2-2-2-1
1
Лено
19
Хильберт
4
Спахич
21
Топрак
8
Бендер
18
Венделл
10
Чалханоглу
8
Кастро
38
Беллараби
7
Сон
18
Дрмич
13
Мойя
1
Облак
1
Облак
13
Мойя
8
Кани
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Кани
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
8
Бендер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Бендер
7
Сон
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Сон
18
Дрмич
11
Кисслинг
11
Кисслинг
18
Дрмич
Остались в запасе
Атлетико
Байер
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Габи
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Габи
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Атлетико - Байер
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:00 (прямая)
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