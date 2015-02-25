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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Атлетико
Байер - Атлетико: обзор матча 25 февраля 2015
Байер
25.02.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
57'
Х. Чалханоглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
88'
Желтая карточка
Г. Кастро
88'
88'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Й. Дрмич
80'
76'
Вторая желтая
Тиагу
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
68'
64'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Л. Бендер
63'
60'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Венделл
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Беллараби
57'
42'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Ньигес
41'
Травма
С. Ньигес
37'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Г. Сикейра
Желтая карточка
К. Пападопулос
35'
21'
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
14
Пападопулос
18
Венделл
19
Хильберт
10
Чалханоглу
8
Кастро
7
Сон
38
Беллараби
18
Дрмич
4-2-2-2
13
Мойя
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
14
Габи
5
Тиагу
66
Туран
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Манджукич
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
10
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
10
Чалханоглу
18
Дрмич
11
Кисслинг
11
Кисслинг
18
Дрмич
6
Сикейра
18
Гамес
18
Гамес
6
Сикейра
66
Туран
9
Торрес
9
Торрес
66
Туран
8
Ньигес
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Ньигес
Остались в запасе
Байер
Атлетико
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Байер - Атлетико
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:00 (прямая)
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