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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 31 января 2009
Манчестер Юнайтед
31.01.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
45'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Флетчер
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Феллайни
Замена
У. Браун
️️️️
Г. Невилл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
21
Леон Осман
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
0
Невилл
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
32
Тевес
10
Бербатов
7
Роналду
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
15
Лескотт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
8
Артета
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
25
Феллайни
0
Невилл
30
Браун
30
Браун
0
Невилл
24
Флетчер
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Флетчер
25
Феллайни
28
Аничебе
28
Аничебе
25
Феллайни
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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