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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Венесуэла
Колумбия - Венесуэла: обзор матча 14 июня 2015
Колумбия
14.06.2015, воскресенье, 22:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Венесуэла
60'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Венесуэла
Желтая карточка
Х. Родригес
86'
86'
Замена
Г. Чичеро
️️️️
Х. Аранго
83'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
Замена
Д. Мартинес
️️️️
П. Армеро
82'
78'
Замена
С. Эдуардо Гонсалес
️️️️
Р. Варгас
75'
Замена
Ф. Лусена
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
74'
Желтая карточка
Ф. Лусена
Замена
Т. Гутьеррес
️️️️
К. Бакка
72'
Желтая карточка
К. Суньига
71'
Замена
Э. Кардона
️️️️
К. Санчес
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Гуэрра
Желтая карточка
К. Санчес
54'
24'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
18'
Желтая карточка
Л. Мануэль Сейхас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
6
Карлос Санчес
ЦП
16
Эдвин Валенсия
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Венесуэла
1
Алайн Бароха
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Андрес Туньез
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
10
Рональд Варгас
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Венесуэла
12
Дани Эрнандес
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
21
Хельмин Ривас
ЦФ
7
Мику
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
2-5-1-2
1
Оспина
2
Сапата
22
Мурильо
18
Суньига
7
Армеро
6
Санчес
16
Валенсия
11
Куадрадо
10
Родригес
9
Фалькао
7
Бакка
4-4-1-1
1
Бароха
5
Аморебиета
3
Туньез
4
Вискаррондо
16
Росалес
13
Сейхас
8
Ринкон
15
Гуэрра
18
Аранго
10
Варгас
23
Рондон
6
Санчес
8
Кардона
8
Кардона
6
Санчес
7
Армеро
21
Мартинес
21
Мартинес
7
Армеро
7
Бакка
19
Гутьеррес
19
Гутьеррес
7
Бакка
18
Аранго
6
Чичеро
6
Чичеро
18
Аранго
13
Сейхас
14
Лусена
14
Лусена
13
Сейхас
10
Варгас
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Варгас
Остались в запасе
Колумбия
Венесуэла
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
19
Рафаэль Акоста
ЦП
21
Хельмин Ривас
ЦФ
12
Дани Эрнандес
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
7
Мику
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
23
Кристиан Бонилья
ВР
5
Дарвин Андраде
ЦЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Александр Мехья
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
19
Рафаэль Акоста
ЦП
21
Хельмин Ривас
ЦФ
12
Дани Эрнандес
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
7
Мику
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Статистика матча Колумбия - Венесуэла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
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