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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Лас-Пальмас
Мирандес - Лас-Пальмас: обзор матча 18 апреля 2015
Мирандес
18.04.2015, суббота, 21:00
Испания. Сегунда, 34 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мирандес - Лас-Пальмас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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Лас-Пальмас
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
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2025.08.22 09:09
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