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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Нумансия - Мирандес
Нумансия - Мирандес: обзор матча 07 марта 2015
Нумансия
07.03.2015, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 0
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нумансия - Мирандес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
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Нумансия
Мирандес
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
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