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Уиган Атлетик - Тоттенхэм
Уиган Атлетик - Тоттенхэм: обзор матча 11 января 2009
Уиган Атлетик
11.01.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
М. Фигероа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:0!
М. Фигероа
Пас отдал
Р. Тэйлор
+1
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
Д. Дженас
️️️️
М. Доусон
Желтая карточка
Д. Вудгейт
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
А. Леннон
️️️️
Л. Модрич
Замена
Д. Бент
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
5
Райан Тэйлор
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
9
Амр Заки
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
20
Майкл Доусон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Анри Камара
ЦФ
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
20
Шарнер
3
Фигероа
19
Брамбл
25
Мелхиот
8
Паласиос
6
Каттермол
5
Тэйлор
25
Валенсия
9
Заки
19
Хески
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
39
Вудгейт
26
Кинг
18
Бэйл
20
Доусон
16
Зокора
10
Модрич
23
О'Хара
10
Павлюченко
9
Дефо
20
Доусон
16
Дженас
16
Дженас
20
Доусон
10
Модрич
12
Леннон
12
Леннон
10
Модрич
10
Павлюченко
10
Бент
10
Бент
10
Павлюченко
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
12
Майк Поллит
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Анри Камара
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Сесар Санчес
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Анри Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Уиган Атлетик - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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