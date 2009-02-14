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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Манчестер Сити
Портсмут - Манчестер Сити: обзор матча 14 февраля 2009
Портсмут
14.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
71'
Г. Джонсон
75'
Х. Хрейдарссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Манчестер Сити
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
Ч. Эванс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 2:0!
Х. Хрейдарссон
Пас отдал
Г. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Г. Джонсон
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Робиньо
Замена
Х. Маллинс
️️️️
А. Басинас
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
19'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
27
Шон Дэйвис
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ПЗ
8
Элано
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПП
70
Робиньо
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-2
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
25
Дистен
5
Кэмпбелл
8
Джонсон
19
Кранчар
27
Дэйвис
26
Басинас
7
Пеннант
35
Наджент
15
Крауч
4-4-2
24
Гивен
2
Логан
4
Компани
5
Онуоха
3
Бридж
5
Сабалета
7
Айрленд
34
Де Йонг
8
Элано
39
Беллами
70
Робиньо
7
Пеннант
39
Бельхадж
39
Бельхадж
7
Пеннант
26
Басинас
8
Маллинс
8
Маллинс
26
Басинас
5
Сабалета
17
Эванс
17
Эванс
5
Сабалета
70
Робиньо
10
Кайседо
10
Кайседо
70
Робиньо
Остались в запасе
Портсмут
Манчестер Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Портсмут - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (в записи)
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