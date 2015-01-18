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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Понферрадина
Алькоркон - Понферрадина: обзор матча 18 января 2015
Алькоркон
18.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алькоркон - Понферрадина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
Понферрадина
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
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«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
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Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
1
Кубок Испании. «Вильярреал» проиграл любительской команде и другие результаты
2017.10.25 23:21
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