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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 17 декабря 2014
Борнмут
17.12.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
57'
Д. Гослинг
17'
Р. Стерлинг
25'
Л. Маркович
50'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Ливерпуль
89'
Замена
Ф. Борини
️️️️
С. Джеррард
Замена
Б. Питман
️️️️
Ю. О'Кейн
80'
73'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:3!
Д. Гослинг
Пас отдал
М. Ритчи
57'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Станислас
54'
Замена
Г. Артер
️️️️
Я. Керморган
53'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Джеррард
46'
Замена
М. Сахо
️️️️
Д. Ловрен
25'
ГОЛ! 0:2!
Л. Маркович
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
1
Ли Камп
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Боруц
30
Ритчи
38
Кэргилл
4
Элфик
15
Смит
2
Фрэнсис
32
Гослинг
32
О'Кейн
19
Станислас
13
Уилсон
29
Керморган
3-4-3
25
Джонс
6
Ловрен
37
Шкртел
2
Туре
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
8
Маркович
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Станислас
29
Керморган
31
Артер
31
Артер
29
Керморган
32
О'Кейн
11
Питман
11
Питман
32
О'Кейн
6
Ловрен
12
Сахо
12
Сахо
6
Ловрен
11
Коутиньо
23
Джан
23
Джан
11
Коутиньо
8
Джеррард
16
Борини
16
Борини
8
Джеррард
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
1
Ли Камп
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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