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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 27 января 2009
Тоттенхэм
27.01.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
8'
А. Леннон
21'
Д. Дефо
25'
М. Доусон
56'
Д. Битти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
А. Леннон
+1
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Р. Павлюченко
+1
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Р. Крессуэлл
ГОЛ! 3:1!
Д. Битти
Желтая карточка
Д. Вудгейт
Замена
Р. Фуллер
️️️️
А. Файе
Замена
️️️️
Э. Гриффин
Замена
И. Сонко
️️️️
А. Файе
Желтая карточка
Д. Хиггинботэм
Желтая карточка
Д. Бентли
ГОЛ! 3:0!
М. Доусон
Пас отдал
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Пас отдал
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
(К)
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
5
Рори Делап
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
26
Мэттью Этерингтон
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
39
Вудгейт
14
Чорлука
12
Леннон
10
Модрич
16
Зокора
21
Бентли
9
Дефо
10
Павлюченко
4-4-1-1
29
Соренсен
28
Уилкинсон
25
Файе
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
26
Этерингтон
12
Уилэн
17
Файе
5
Делап
0
Крессуэлл
44
Битти
12
Леннон
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
12
Леннон
10
Павлюченко
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Павлюченко
2
Гриффин
2
Гриффин
25
Файе
31
Сонко
31
Сонко
25
Файе
17
Файе
19
Фуллер
19
Фуллер
17
Файе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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