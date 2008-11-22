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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 22 ноября 2008
Ливерпуль
22.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Буллард
Замена
З. Гера
️️️️
К. Демпси
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Кейт
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Х. Маскерано
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
21
Джимми Буллард
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Джулиан Грэй
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
3-2-3-2
25
Рейна
14
Маскерано
22
Аггер
23
Каррагер
6
Аурелио
5
Арбелоа
77
Риера
6
Лейва
7
Кейт
9
Торрес
7
Кин
3-4-1
32
Шварцер
3
Хьюз
4
Хангеланд
15
Кончески
2
Демпси
13
Мерфи
21
Буллард
29
Дэйвис
25
Замора
14
Маскерано
3
Алонсо
3
Алонсо
14
Маскерано
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
7
Кейт
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
7
Кейт
21
Буллард
22
Бэйрд
22
Бэйрд
21
Буллард
2
Демпси
20
Гера
20
Гера
2
Демпси
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
18
Джулиан Грэй
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
18
Джулиан Грэй
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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