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Балтика - Кубань (ЛФЛ)
Балтика - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 сентября 2014
Балтика
24.09.2014, среда, 21:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
10'
С. Цуканов
25'
Т. Шунич
72'
Р. Бугаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Балтика - Кубань (ЛФЛ)
Пенальти не реализован!
А. Минченков
90'
+4
89'
Желтая карточка
А. Хубулов
Желтая карточка
С. Цуканов
88'
Замена
А. Панюков
️️️️
В. Запрудских
83'
81'
Замена
С. Каретник
️️️️
Ш. Каборе
80'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Зинович
79'
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Бугаев
68'
Замена
И. Бальде
️️️️
Данило
Замена
А. Васянович
️️️️
М. Плопа
64'
Желтая карточка
Д. Зинович
38'
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шунич
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
99
Данило
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
3
Плопа
39
Цуканов
23
Васильев
4
Овсиенко
89
Стоцкий
38
Зинович
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Гелоян
3-4-2-1
1
Помазан
8
Бугаев
44
Шунич
5
Армаш
20
Игнатьев
77
Каборе
8
Тлисов
15
Жавнерчик
71
Попов
11
Букур
99
Данило
3
Плопа
30
Васянович
30
Васянович
3
Плопа
38
Зинович
10
Минченков
10
Минченков
38
Зинович
68
Запрудских
11
Панюков
11
Панюков
68
Запрудских
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
77
Каборе
31
Каретник
31
Каретник
77
Каборе
99
Данило
6
Бальде
6
Бальде
99
Данило
Остались в запасе
Балтика
Кубань (ЛФЛ)
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
85
Богдан Карюкин
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Балтика
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