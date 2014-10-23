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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Фиорентина
ПАОК - Фиорентина: обзор матча 23 октября 2014
ПАОК
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
38'
Х. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Фиорентина
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Д. Салпингидис
81'
78'
Замена
М. Марин
️️️️
Й. Иличич
66'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Б. Валеро
57'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Э. Голаса
️️️️
Ф. Перейра
54'
38'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Пас отдал
Й. Иличич
Желтая карточка
Р. Рац
34'
24'
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
С. Кициу
19'
Замена
С. Кициу
️️️️
Я. Скондрас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
ПАОК
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
3-2-3-2
71
Гликос
4
Витор
2
Скондрас
4
Кацикас
15
Рац
8
Цандарис
6
Циолис
20
Каце
14
Перейра
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
4
Ричардс
4
Томович
15
Басанта
21
Паскуаль
47
Бадель
27
Куртич
6
Валеро
11
Варгас
10
Бернардески
72
Иличич
2
Скондрас
70
Кициу
70
Кициу
2
Скондрас
14
Перейра
23
Голаса
23
Голаса
14
Перейра
14
Салпингидис
33
Пападопулос
33
Пападопулос
14
Салпингидис
10
Бернардески
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Бернардески
6
Валеро
10
Лаццари
10
Лаццари
6
Валеро
72
Иличич
22
Марин
22
Марин
72
Иличич
Остались в запасе
ПАОК
Фиорентина
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Шарлес Итандж
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча ПАОК - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Тумба
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