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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Фиорентина
Динамо Мн - Фиорентина: обзор матча 02 октября 2014
Динамо Мн
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
33'
А. Аквилани
61'
Й. Иличич
67'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Фиорентина
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
И. Стасевич
88'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Н. Адамович
86'
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бернардески
Пас отдал
А. Лаццари
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
Э. Фигередо
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Лаццари
60'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Б. Валеро
46'
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Аквилани
41'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Ричардс
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Аквилани
24'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
26
Сергей Концевой
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
21
Эрнан Фигередо
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Динамо Мн
55
Максим Хутко
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
9
Франк Джа Джедже
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
5
Евгений Никитин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
1
Игнатович
3
Молош
17
Бангура
20
Веретило
26
Концевой
8
Адамович
7
Стасевич
23
Николич
2
Воронков
25
Диоманде
21
Фигередо
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
4
Ричардс
15
Басанта
4
Томович
21
Паскуаль
47
Бадель
6
Валеро
20
Аквилани
11
Варгас
10
Бернардески
72
Иличич
7
Стасевич
23
Яроцкий
23
Яроцкий
7
Стасевич
21
Фигередо
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
21
Фигередо
8
Адамович
88
Рассадкин
88
Рассадкин
8
Адамович
4
Ричардс
3
Алонсо
3
Алонсо
4
Ричардс
20
Аквилани
7
Писарро
7
Писарро
20
Аквилани
6
Валеро
10
Лаццари
10
Лаццари
6
Валеро
Остались в запасе
Динамо Мн
Фиорентина
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Максим Хутко
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
5
Евгений Никитин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
33
Нето
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Максим Хутко
ВР
31
Андрей Залеский
ПЗ
5
Евгений Никитин
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Динамо Мн - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Борисов-Арена
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