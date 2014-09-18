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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Генгам
Фиорентина - Генгам: обзор матча 18 сентября 2014
Фиорентина
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
34'
Х. Варгас
67'
Х. Куадрадо
88'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Генгам
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бернардески
Пас отдал
М. Ричардс
88'
81'
Желтая карточка
К. Бове
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
80'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Куадрадо
72'
71'
Замена
Л. Дунияма
️️️️
К. Манданн
ГОЛ! 2:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Писарро
67'
61'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Ж. Пье
Замена
М. Ричардс
️️️️
С. Савич
56'
Желтая карточка
Я. Куртич
52'
52'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
С. Марво
Замена
М. Бадель
️️️️
Б. Валеро
46'
40'
Желтая карточка
С. Марво
38'
Вторая желтая
М. Диалло
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Пас отдал
Я. Куртич
34'
24'
Желтая карточка
М. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Ладислас Дунияма
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
4-5-1
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
4
Томович
15
Басанта
15
Савич
11
Варгас
6
Валеро
7
Писарро
27
Куртич
7
Куадрадо
27
Гомес
3-3-1-1-2
30
Самасса
29
Кербра
5
Санко
5
Ангуа
26
Пье
5
Матис
56
Левек
5
Диалло
12
Марво
12
Бове
12
Манданн
15
Савич
4
Ричардс
4
Ричардс
15
Савич
6
Валеро
47
Бадель
47
Бадель
6
Валеро
7
Куадрадо
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Куадрадо
12
Манданн
14
Дунияма
14
Дунияма
12
Манданн
12
Марво
60
Ятабаре
60
Ятабаре
12
Марво
26
Пье
26
Жиресс
26
Жиресс
26
Пье
Остались в запасе
Фиорентина
Генгам
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Генгам
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Артемио Франки
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