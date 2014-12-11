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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Вольфсбург
Лилль - Вольфсбург: обзор матча 11 декабря 2014
Лилль
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
45+1'
Виейринья
65'
Р. Родригес
89'
Р. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
Л. Густаво
89'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Родригес
Желтая карточка
П. Суаре
88'
85'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Гуйе
83'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
73'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Р. Мендес
67'
Замена
Н. Ру
️️️️
С. Корчиа
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Родригес
Желтая карточка
Р. Мавуба
64'
58'
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Виейринья
55'
Вторая желтая
Ж. Гилявоги
47'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
46'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Виейринья
Пас отдал
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
3-3-2-2
1
Эньяма
24
Кьер
25
Баша
27
Суаре
14
Корчиа
5
Гуйе
19
Сидибе
15
Бальмон
24
Мавуба
27
Ориги
20
Мендес
3-4-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
2
Юнг
14
Густаво
23
Гилявоги
13
Родригес
11
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
5
Гуйе
8
Мейте
8
Мейте
5
Гуйе
20
Мендес
23
Роделен
23
Роделен
20
Мендес
14
Корчиа
26
Ру
26
Ру
14
Корчиа
11
Де Брюйне
20
Калиджиури
20
Калиджиури
11
Де Брюйне
20
Виейринья
19
Маланда
19
Маланда
20
Виейринья
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Лилль
Вольфсбург
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Лилль - Вольфсбург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Пьер Моруа
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