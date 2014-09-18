Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Спарта
Наполи - Спарта: обзор матча 18 сентября 2014
Наполи
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Спарта
23'
Г. Игуаин (П)
51'
Д. Мертенс
81'
Д. Мертенс
14'
Й. Гушбауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Спарта
90'
+4
Желтая карточка
Р. Беднар
84'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Лафата
Замена
Д. Лопес
️️️️
Х. Кальехон
83'
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Гамшик
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мертенс
81'
78'
Замена
Р. Беднар
️️️️
Й. Гушбауэр
75'
Замена
Т. Конате
️️️️
Б. Докал
Замена
Мичу
️️️️
Г. Игуаин
70'
Желтая карточка
Д. Мертенс
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
51'
23'
Желтая карточка
К. Намойнесу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Игуаин
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гушбауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-3
1
Кабрал
3
Бритос
39
Альбиоль
3
Кулибали
3
Энрике
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
3-1-5-1
35
Бичик
3
Кадержабек
14
Брабец
26
Намойнесу
23
Маречек
7
Крейчи
9
Докал
8
Матейовски
15
Ковач
25
Гушбауэр
21
Лафата
17
Гамшик
18
Суньига
18
Суньига
17
Гамшик
7
Кальехон
5
Лопес
5
Лопес
7
Кальехон
9
Игуаин
25
Мичу
25
Мичу
9
Игуаин
9
Докал
18
Конате
18
Конате
9
Докал
25
Гушбауэр
19
Беднар
19
Беднар
25
Гушбауэр
21
Лафата
14
Шик
14
Шик
21
Лафата
Остались в запасе
Наполи
Спарта
21
Мариано Андухар
ВР
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Наполи - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Спарта
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спарта» – «Лиллестрeм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+