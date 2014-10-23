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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Астра
Селтик - Астра: обзор матча 23 октября 2014
Селтик
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Астра
73'
С. Щепович
79'
С. Йохансен
81'
Г. Энаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Астра
88'
Замена
Г. Флореску
️️️️
В. Лабан
87'
Замена
Л. Рус
️️️️
Вильям
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Энаке
Пас отдал
Вильям
ГОЛ! 2:0!
С. Йохансен
79'
78'
Замена
К. Фатай
️️️️
Т. Сето
Замена
Б. Каял
️️️️
Э. Стоукс
77'
ГОЛ! 1:0!
С. Щепович
Пас отдал
Э. Стоукс
73'
72'
Желтая карточка
К. Орош
Желтая карточка
А. Тонев
70'
Замена
М. Вакасо
️️️️
К. МакГрегор
66'
8'
Желтая карточка
С. Яхайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
29
Вильям
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
20
Аурелиан Кицу
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
4
Малгрю
4
ван Дейк
3
Исагирре
64
Денайе
23
Лустиг
8
Браун
10
Йохансен
42
МакГрегор
12
Щепович
9
Стоукс
3-1-5-1
1
Лунг
15
Орош
13
Бен Юссеф
13
Мораис
6
Яхайя
8
Сето
14
Лабан
44
Энаке
22
Пляцикас
29
Вильям
10
Будеску
9
Стоукс
7
Каял
7
Каял
9
Стоукс
42
МакГрегор
22
Вакасо
22
Вакасо
42
МакГрегор
42
МакГрегор
24
Тонев
24
Тонев
42
МакГрегор
29
Вильям
26
Рус
26
Рус
29
Вильям
14
Лабан
5
Флореску
5
Флореску
14
Лабан
8
Сето
7
Фатай
7
Фатай
8
Сето
Остались в запасе
Селтик
Астра
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
20
Аурелиан Кицу
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
20
Аурелиан Кицу
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
33
Дэнуц Коман
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Селтик - Астра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Селтик Парк
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