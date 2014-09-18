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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Эшторил
ПСВ - Эшторил: обзор матча 18 сентября 2014
ПСВ
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
26'
Л. де Йонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Эшторил
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мигел
88'
Замена
Р. Ваш
️️️️
Себа
85'
Желтая карточка
Э. Рафаэл
85'
Желтая карточка
Ману
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
А. Махер
74'
73'
Замена
Артуро
️️️️
Б. Лопес
73'
Замена
Бабанко
️️️️
Тозе
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ю. Локадия
65'
61'
Желтая карточка
Себа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. де Йонг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
7
Ману
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
3
Эмидиу Рафаэл
ЦЗ
4
Бруну Мигел
ЦЗ
25
Диогу Амаду
ОП
66
Филипе
ЦП
20
Тозе
АП
9
Бруно Лопес
ЦФ
92
Себа
ЦФ
10
Кука
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
55
Бабанко
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
11
Артуро
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
15
Виллемс
25
Брума
4
Рекик
30
Бренет
20
Хендрикс
6
Махер
23
Вейналдум
9
Локадия
26
де Йонг
7
Нарсинг
4-1-1-1-3
1
Кешек
2
Тавареш
3
Рафаэл
4
Мигел
7
Ману
25
Амаду
66
Филипе
20
Тозе
10
Кука
92
Себа
9
Лопес
6
Махер
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
6
Махер
9
Локадия
8
Джозефзун
8
Джозефзун
9
Локадия
20
Тозе
55
Бабанко
55
Бабанко
20
Тозе
9
Лопес
11
Артуро
11
Артуро
9
Лопес
92
Себа
32
Ваш
32
Ваш
92
Себа
Остались в запасе
ПСВ
Эшторил
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
2
Бруно Насименто
ЦЗ
13
Вагнер да Силва
ВР
5
Андерсон Луис
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Жозе Коусейру
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Насименто
ЦЗ
13
Вагнер да Силва
ВР
5
Андерсон Луис
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Жозе Коусейру
Статистика матча ПСВ - Эшторил
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Филипс
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