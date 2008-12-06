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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 06 декабря 2008
Манчестер Юнайтед
06.12.2008, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
90+1'
Н. Видич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Желтая карточка
У. Руни
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Видич
Пас отдал
М. Кэррик
+1
Замена
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Р. Гиггз
️️️️
К. Роналду
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Флетчер
Замена
К. Тевес
️️️️
П. Джи Сун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
39
Паскаль Шимбонда
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Дин Уайтхэд
(К)
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
11
Ли Мартин
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
7
Роналду
32
Руни
10
Бербатов
4-3-2
13
Фулоп
39
Шимбонда
35
Фердинанд
4
Коллинс
27
Бардсли
10
Мальбранк
4
Уайтхэд
11
Рид
21
Диуф
12
Сиссе
7
Роналду
11
Гиггз
11
Гиггз
7
Роналду
24
Флетчер
28
Андерсон
28
Андерсон
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
32
Тевес
32
Тевес
33
Пак Джи Сун
10
Тайнио
10
Тайнио
12
Сиссе
9
Джонс
9
Джонс
12
Сиссе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Ли Мартин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Ник Колган
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Ли Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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