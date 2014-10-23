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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - ХИК
Торино - ХИК: обзор матча 23 октября 2014
Торино
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
ХИК
35'
К. Молинаро
58'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - ХИК
85'
Желтая карточка
М. Канджи
83'
Желтая карточка
Д. Саваж
Замена
П. Баррето
️️️️
Д. Мартинес
76'
76'
Замена
М. Вейринен
️️️️
Т. Тайнио
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Бенасси
71'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
68'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Амаури
67'
67'
Замена
Н. Алхо
️️️️
Э. Зенели
ГОЛ! 2:0!
Амаури
Пас отдал
Д. Вивес
58'
46'
Замена
К. Эрикссон
️️️️
А. Доблас
43'
Желтая карточка
Э. Аннан
ГОЛ! 1:0!
К. Молинаро
Пас отдал
М. Дармиан
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
8
Демба Саваж
ЦП
80
Эрфан Зенели
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
59
Макумба Канджи
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
ХИК
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
30
Аристид Бансе
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
27
Силва
18
Янссон
52
Максимович
3
Молинаро
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
5
Вивес
11
Амаури
77
Мартинес
3-5-1-1
12
Доблас
27
Сорса
3
Баах
11
Лампи
6
Хейккинен
6
Аннан
17
Лод
10
Тайнио
80
Зенели
8
Саваж
59
Канджи
24
Бенасси
23
Ночерино
23
Ночерино
24
Бенасси
77
Мартинес
10
Баррето
10
Баррето
77
Мартинес
11
Амаури
27
Квальярелла
27
Квальярелла
11
Амаури
12
Доблас
22
Эрикссон
22
Эрикссон
12
Доблас
80
Зенели
17
Алхо
17
Алхо
80
Зенели
10
Тайнио
4
Вейринен
4
Вейринен
10
Тайнио
Остались в запасе
Торино
ХИК
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
16
Валлтери Морен
ЦЗ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Остались в запасе
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
16
Валлтери Морен
ЦЗ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Торино - ХИК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Стадио Олимпико
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