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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астерас - Партизан
Астерас - Партизан: обзор матча 02 октября 2014
Астерас
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Партизан
22'
Ф. Усеро
52'
Ф. Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Партизан
Желтая карточка
Д. Гоян
90'
+1
Замена
Х. Мунафо
️️️️
М. Ролле
90'
89'
Желтая карточка
Н. Нинкович
78'
Замена
Н. Койич
️️️️
С. Илич
Замена
Р. Китоко
️️️️
Я. Янниотас
73'
63'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
П. Грбич
61'
Желтая карточка
М. Вуличевич
Замена
Х. Барралес
️️️️
Ф. Парра
59'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Парра
Пас отдал
Б. Льюй
52'
50'
Желтая карточка
Д. Лазович
46'
Замена
И. Фофана
️️️️
А. Живкович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Усеро
22'
15'
Желтая карточка
Б. Илич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
27
Брайан Льюй
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
10
Мартин Ролле
ЦП
8
Фернандо Усеро
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
23
Факундо Парра
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
5
Данило Пантич
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Петар Грбич
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Ритчи Китоко
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
10
Саша Маркович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
9
Неманья Койич
ЦФ
7
Предраг Лука
ЦФ
4-3-1-2
1
Косицки
3
Пантелиадис
27
Льюй
30
Гоян
15
Санкаре
10
Ролле
8
Усеро
13
Зисопулос
70
Янниотас
7
Мацца
23
Парра
3-2-3-2
25
Лукач
3
Станкович
31
Чиркович
33
Илич
4
Вуличевич
3
Волков
5
Пантич
22
Илич
14
Живкович
27
Лазович
22
Грбич
23
Парра
9
Барралес
9
Барралес
23
Парра
10
Ролле
8
Мунафо
8
Мунафо
10
Ролле
70
Янниотас
17
Китоко
17
Китоко
70
Янниотас
14
Живкович
15
Фофана
15
Фофана
14
Живкович
22
Илич
9
Койич
9
Койич
22
Илич
22
Грбич
44
Нинкович
44
Нинкович
22
Грбич
Остались в запасе
Астерас
Партизан
21
Костас Теодоропулос
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
7
Предраг Лука
ЦФ
3
Неманья Петрович
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
10
Саша Маркович
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
21
Костас Теодоропулос
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
Остались в запасе
7
Предраг Лука
ЦФ
3
Неманья Петрович
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
10
Саша Маркович
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Астерас - Партизан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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