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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Брюгге
ХИК - Брюгге: обзор матча 02 октября 2014
ХИК
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Брюгге
19'
М. Хейккинен (АГ)
70'
Т. де Суттер
78'
Ф. Гедоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Брюгге
81'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Ф. Гедоз
78'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Гедоз
74'
Замена
Т. Симонс
️️️️
В. Васкес
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. де Суттер
Замена
Р. Порокара
️️️️
А. Бансе
67'
65'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
О. Уларе
Замена
Э. Зенели
️️️️
М. Вейринен
46'
43'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
М. Канджи
️️️️
Р. Лод
43'
Желтая карточка
Т. Тайнио
19'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Хейккинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
8
Демба Саваж
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
6
Маркус Хейккинен
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Фернандо
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
ХИК
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
24
Йоэл Перовуо
ЦП
80
Эрфан Зенели
ЦП
59
Макумба Канджи
ЦФ
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
3-5-1-1
12
Доблас
27
Сорса
3
Баах
11
Лампи
8
Саваж
6
Аннан
17
Лод
10
Тайнио
6
Хейккинен
4
Вейринен
30
Бансе
4-1-3-2
13
Райан
12
Менье
6
Дуарте
4
Мехеле
28
Де Бок
33
Сильва
6
Фернандо
11
Рафаэлов
7
Васкес
10
Гедоз
58
Уларе
4
Вейринен
80
Зенели
80
Зенели
4
Вейринен
17
Лод
59
Канджи
59
Канджи
17
Лод
30
Бансе
33
Порокара
33
Порокара
30
Бансе
10
Гедоз
21
Искьердо
21
Искьердо
10
Гедоз
7
Васкес
3
Симонс
3
Симонс
7
Васкес
58
Уларе
19
де Суттер
19
де Суттер
58
Уларе
Остались в запасе
ХИК
Брюгге
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
16
Валлтери Морен
ЦЗ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Сократис Диудис
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
24
Йоэл Перовуо
ЦП
16
Валлтери Морен
ЦЗ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Сократис Диудис
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча ХИК - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Огнен Валич
(Баня-Лука)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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